Враг использует «шахеды» для разведки - руководитель Центра противодействия дезинформации

Россияне используют "шахеды" для проведения разведки. Об этом в своем Телеграм-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, передает УНН.

"россияне опубликовали кадры с камеры шахеда. Как я и говорил ранее, рф использует шахэды сейчас также в качестве разведчиков, кроме этого значительное количество из них летит без боевой части и управляется дистанционно (контрабандные Старлинки, в том числе)", - написал Коваленко.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз считают, что россияне могут устанавливать Starlink на ударные беспилотники для того, чтобы улучшить координацию между ними, в частности, во время атаки.

Также эксперты обнаружили в этих ударных дронах изменения в системе наведения, в системе координат. Если раньше была четырехканальная антенна, то теперь начали использовать 16-канальную антенну. Защита от средств радиоэлектронной борьбы от помех оборудована дополнительным блоком российского производства.

Также эксперты отмечают, что произошли изменения и во взрывной части "шахедов". Если в дронах иранского производства она была снарядного типа, то в беспилотниках, которые собирают в РФ, она взрывается как малая авиационная бомба.