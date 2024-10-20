Ворог використовує «шахеди» для розвідки – керівник Центру протидії дезінформації
Київ • УНН
Він опублікував відео з камери "шахеда", яке оприлюднив ворог
Росіяни використовують "шахеди" для проведення розвідки. Про це у своєму Телеграм-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, передає УНН.
"росіяни опублікували кадри з камери шахеда. Як я і говорив раніше, рф використовує шахеди зараз також в якості розвідників, окрім цього значна кількість з них летить без бойової частини і керується дистанційно (контрабандні Старлінки, в тому числі)", - написав Коваленко.
Додамо
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вважають, що росіяни можуть встановлювати Starlink на ударні безпілотники для того, щоб покращити координацію між ними, зокрема, під час атаки.
Також експерти виявили в цих ударних дронах зміни в системі наведення, в системі координат. Якщо раніше була чотириканальна антена, то тепер почали використовувати 16-канальну антену. Захист від засобів радіоелектронної боротьби від перешкод обладнано додатковим блоком російського виробництва.
Також експерти зазначають, що відбулися зміни і у вибуховій частині "шахедів". Якщо в дронах іранського виробництва вона була снарядного типу, то у безпілотниках, які збирають в рф, вона вибухає як мала авіаційна бомба.