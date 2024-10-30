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MIM-104 Patriot

У КНДІСЕ розповіли, якими БПЛА росія атакувала минулої ночі територію України

Київ • УНН

 • 125031 перегляди

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли, якими дронами росія атакувала минулої ночі територію України.

У КНДІСЕ розповіли, якими БПЛА росія атакувала минулої ночі територію України

Минулої ночі Україну знову атакували російські ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed 136". Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які були як спеціалісти залучені до роботи на місцях пошкоджень цивільної інфраструктури в Києві, в ексклюзивному коментарі УНН розповіли, що маркування, виявлене на уламках БПЛА, свідчить про те, що росія отримала партію дронів кількістю мінімум 8 тисяч одиниць.

У процесі огляду виявлено уламки ударних безпілотників типу "Shahed 136" (російське маркування "Герань 2"), на яких чітко видно маркування, яке свідчить про застосування росією вже 8-тисячних одиниць відповідних засобів ураження із виробленої партії. Більше того, виявлені маркування вказують на ірано-російське виробництво цих дронів: комплектуючі частини - машинокомплекти іранського виробництва постачаються, збираються та доукомплектовуються вже на російській території

− говорять експерти КНДІСЕ.

Ворог використовує «шахеди» для розвідки – керівник Центру протидії дезінформації20.10.24, 21:29 • 26417 переглядiв

Фахівці КНДІСЕ також звернули увагу на спосіб застосування та сумнівну якість використаної росією зброї.

"Ворог свідомо використовує дрони для терору цивільного населення України. Це підтверджується щоденними нічними атаками, які не мають жодних конкретних воєнних цілей, але призводять до руйнування та пошкодження житлових будинків і загибелі наших людей. Імовірно, росія не переймається якістю та здатністю цих дронів точно виконувати поставлені бойові завдання. Наприклад, в одному з останніх об’єктів досліджень, у блоці систем керування польотом, виявлено мікроелектроніку з маркуванням, нанесеним від руки звичайним маркером. Також бачимо спрощення конструкції двигунів. Порівняно із тими об’єктами, що досліджувалися раніше, зараз у двигунах відсутні електричний стартер і маховик, тобто він запускається вручну. Основна мета таких обстрілів здебільшого криється у намаганні дестабілізувати українське суспільство та завдати тяжких наслідків для громадян", − розповідають у КНДІСЕ. 

В Інституті наголосили, що ефективна експертна робота дозволить органам досудового розслідування отримати всю можливу інформацію за фактом чергових атак та вчинених злочинів проти мирного населення. Відповідні докази та інформація необхідні для посилення санкційного тиску на країну агресора та майбутніх міжнародних судових процесів.

Нагадаємо

Раніше у КНДІСЕ повідомили, що під час останніх атак по території України, які відбулися 26-29 жовтня, росіяни застосували ударні безпілотники із термобаричною бойовою частиною. 

Лілія Подоляк

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