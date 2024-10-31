"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

Украинская телеведущая Леся Никитюк попала в скандал из-за видео с собакой, на котором сняты половые органы животного, передает УНН.

"Это ненормально, это ужас. Что вами руководило, когда вы выставляли это видео?!" - пишут в комментариях.

Сама же телеведущая отреагировала так: "Я нахожусь на съемочной площадке фильма „Песики", но не об этом. Вчера на моей странице вышел контент - это бэкстейдж со сцены. Многим людям не понравилось, как спит собака. При всем уважении - кто мы такие, чтобы указывать собаке, как спать? Он так спал!"

Она добавила, что нужно "ср*ть в комментариях, потому что она это г*вно быстро смывает в унитаз".

Впрочем пользователи не только критиковали видео, но и оттачивали свое умение шутить. Одна из пользователей оставила такой комментарий: "Какой лесюн!"

Напомним

Украинская певица Хрыстына Соловий на одном из своих концертов поцеловала в губы маленького мальчика, из-за чего разгорелся скандал.