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"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

Киев  •  УНН

15:58 • 666 просмотра

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Телеведущая Леся Никитюк опубликовала видео с собакой, которое вызвало возмущение из-за «слишком откровенных» кадров животного. Никитюк ответила критикам, что собака сама выбрала такую позу для сна во время съемок фильма «Песики».

Украинская телеведущая Леся Никитюк попала в скандал из-за видео с собакой, на котором сняты половые органы животного, передает УНН.

"Это ненормально, это ужас. Что вами руководило, когда вы выставляли это видео?!" - пишут в комментариях.

Сама же телеведущая отреагировала так:  "Я нахожусь на съемочной площадке фильма „Песики", но не об этом. Вчера на моей странице вышел контент - это бэкстейдж со сцены. Многим людям не понравилось, как спит собака. При всем уважении - кто мы такие, чтобы указывать собаке, как спать? Он так спал!"

Она добавила, что нужно "ср*ть в комментариях, потому что она это г*вно быстро смывает в унитаз".

Впрочем пользователи не только критиковали видео, но и оттачивали свое умение шутить. Одна из пользователей оставила такой комментарий: "Какой лесюн!"

Напомним 

Украинская певица Хрыстына Соловий на одном из своих концертов поцеловала в губы маленького мальчика, из-за чего разгорелся скандал.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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