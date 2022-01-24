Коронавірусом хворіють 8% нардепів фракції “Слуга народу” — Арахамія

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“Є питання великої хвилі коронавірусу, яку зараз прогнозують... Ми її бачимо по наших цифрах. У нас станом на зараз десь 8% депутатів нашої фракції „Слуга народу“ хворі на ковід”, — заявив Арахамія.

Нагадаємо

У листопаді для невакцинованих нардепів обмежили допуск до Верховної Ради.