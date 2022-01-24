Коронавірусом хворіють 8% нардепів фракції “Слуга народу” — Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У парламентській фракції “Слуга народу” хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19 8% її складу. Про це під час брифінгу повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає УНН.
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“Є питання великої хвилі коронавірусу, яку зараз прогнозують... Ми її бачимо по наших цифрах. У нас станом на зараз десь 8% депутатів нашої фракції „Слуга народу“ хворі на ковід”, — заявив Арахамія.
Нагадаємо
У листопаді для невакцинованих нардепів обмежили допуск до Верховної Ради.