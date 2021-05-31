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Коронавірус змусив перенести з Китаю матчі кваліфікації на ЧС-2022 з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Китайська футбольна асоціація (CFA) оголосила в понеділок, що решта відбіркових матчів чемпіонату світу з футболу в Катарі 2022 року пройдуть в Дубаї, а не в Сучжоу, через спалахи коронавірусу у національних командах, повідомляє УНН.

Коронавірус змусив перенести з Китаю матчі кваліфікації на ЧС-2022 з футболу

Цитата:

"З огляду на недавні спалахи інфекції в національних футбольних командах Мальдів і Сирії, згідно з відповідними положеннями Китаю щодо профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями серед персоналу, мальдівська і сирійська команди до участі в змаганнях повинні бути строго ізольовані і не можуть брати участь в іграх за розкладом", - йдеться в заяві CFA.

"На підставі рекомендації AFC, Китайська футбольна асоціація погодилася і було вирішено, що спільний відбірковий етап другого етапу Кубка світу з футболу 2022 року і Кубка Азії 2023 року у групі A не проводитиметься в Сучжоу і буде перенесений в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати", - йдеться у заяві.

Деталі

Однак пізніше AFC опублікувала власну заяву, у якій йшлося, що не було ухвалено жодного рішення про нове місце проведення.

"Азіатська футбольна конфедерація (AFC) сьогодні вирішила перенести матчі групи A азіатських кваліфікаційних ігор на Чемпіонат світу з футболу FIFA в Катарі 2022 і AFC Asian Cup China 2023 з Китаю в нейтральне місце, рішення про яке буде ухвалено і оголошено в найближчі дні", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Збірні Мальдів і Сирії вже перебувають в Дубаї і повинні були відправитися в Китай, але вони не отримали дозволу на поїздку.

Мальдівський гравець Алі Афшак написав у Twitter, що в неділю в Дубаї у нього був позитивний результат на COVID-19.

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