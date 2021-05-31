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Коронавирус заставил перенести из Китая матчи квалификации на ЧМ-2022 по футболу

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Китайская футбольная ассоциация (CFA) объявила в понедельник, что остальные отборочные матчи чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года пройдут в Дубае, а не в Сучжоу, из-за вспышек коронавируса в национальных командах, сообщает УНН.

Коронавирус заставил перенести из Китая матчи квалификации на ЧМ-2022 по футболу

Цитата:

"Учитывая недавние вспышки инфекции в национальных футбольных командах Мальдив и Сирии, в соответствии с положениями Китая по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями среди персонала, мальдивская и сирийская команды до участия в соревнованиях должны быть строго изолированы и не могут участвовать в играх по расписанию", - говорится в заявлении CFA.

"На основании рекомендации AFC, Китайская футбольная ассоциация согласилась и было решено, что общий отборочный этап второго этапа Кубка мира по футболу 2022 года и Кубка Азии 2023 года в группе A не будет проводиться в Сучжоу и будет перенесен в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в заявлении.

Детали

Однако позже AFC опубликовала собственное заявление, в котором говорилось, что не было принято ни одного решения о новом месте проведения.

"Азиатская футбольная конфедерация (AFC) сегодня решила перенести матчи группы A азиатских квалификационных игр на Чемпионат мира по футболу FIFA в Катаре 2022 года и AFC Asian Cup China 2023 года из Китая в нейтральное место, решение о котором будет принято и объявлено в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сборные Мальдив и Сирии уже находятся в Дубае и должны были отправиться в Китай, но они не получили разрешения на поездку.

Мальдивский игрок Али Афшак написал в Twitter, что в воскресенье в Дубае у него был положительный результат на COVID-19.

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