Коронавірус в Одеській області: більше сотні випадків і 4 померлих за останню добу

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За даними медиків, в результаті ускладнень викликаних на гостру респіраторну інфекцію COVID-19 26 серпня померли 4 людини. Одужали від коронавірусу 14 осіб.

З початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили коронавірус у 144 062 хворих. 3065 померли.