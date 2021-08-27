Коронавірус в Одеській області: більше сотні випадків і 4 померлих за останню добу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Станом на ранок 27 серпня в Одеській області виявили 111 нових випадків захворювання COVID-19. Це на 8 випадків більше, ніж днем раніше. Про це свідчить статистика МОЗ.
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За даними медиків, в результаті ускладнень викликаних на гостру респіраторну інфекцію COVID-19 26 серпня померли 4 людини. Одужали від коронавірусу 14 осіб.
З початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили коронавірус у 144 062 хворих. 3065 померли.