Коронавірус у жінки з обсервації на Дніпропетровщині не підтвердився
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Коронавірус у жінки, яка знаходилася в одній з обсервацій на території Дніпропетровщини, не підтвердився. Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, передає УНН.
“Експрес-тест у жінки, яка нещодавно повернулася з Риги та була в обсервації, показав позитивний результат. Проте стверджувати напевне було зарано, оскільки таке тестування не дає стовідсоткової гарантії”, — зазначив директор Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.
Він додав, що жінці провели ПЛР-тест, який гарантує результат. Він виявився негативним.
Нині в обсервації знаходиться ще понад 30 людей, які приїхали з країн Балтії.
На Дніпропетровщині — 6 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Одна людина одужала.
Нагадаємо, ще троє мешканців Дніпропетровської області захворіли на коронавірус.