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Коронавірус у жінки з обсервації на Дніпропетровщині не підтвердився

Коронавірус у жінки з обсервації на Дніпропетровщині не підтвердився

Київ • УНН

 • 12514 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Коронавірус у жінки, яка знаходилася в одній з обсервацій на території Дніпропетровщини, не підтвердився. Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, передає УНН.

“Експрес-тест у жінки, яка нещодавно повернулася з Риги та була в обсервації, показав позитивний результат. Проте стверджувати напевне було зарано, оскільки таке тестування не дає стовідсоткової гарантії”, — зазначив директор Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

Він додав, що жінці провели ПЛР-тест, який гарантує результат. Він виявився негативним.

Нині в обсервації знаходиться ще понад 30 людей, які приїхали з країн Балтії.

На Дніпропетровщині — 6 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Одна людина одужала.

Нагадаємо, ще троє мешканців Дніпропетровської області захворіли на коронавірус.

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