Коронавирус у женщины с обсервации в Днепропетровской области не подтвердился

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63475 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74865 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88247 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86291 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103935 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87018 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102830 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105905 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130960 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130326 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Коронавирус у женщины с обсервации в Днепропетровской области не подтвердился

Коронавирус у женщины с обсервации в Днепропетровской области не подтвердился

Киев  •  УНН

 • 12504 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Коронавирус у женщины, которая находилась в одной из обсерваций на территории Днепропетровской области, не подтвердился. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения облгосадминистрации, передает УНН.

"Экспресс-тест у женщины, которая недавно вернулась из Риги и была в обсервации, показал положительный результат. Однако утверждать наверняка было рано, поскольку такое тестирование не дает стопроцентной гарантии", - отметил директор Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

Он добавил, что женщине провели ПЦР-тест, который гарантирует результат. Он оказался отрицательным.

Сейчас в обсервации находится еще более 30 человек, приехавших из стран Балтии.

В Днепропетровской области - 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек выздоровел.

Напомним, еще трое жителей Днепропетровской области заболели коронавирусом.

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