Коронавирус у женщины с обсервации в Днепропетровской области не подтвердился
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Коронавирус у женщины, которая находилась в одной из обсерваций на территории Днепропетровской области, не подтвердился. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения облгосадминистрации, передает УНН.
"Экспресс-тест у женщины, которая недавно вернулась из Риги и была в обсервации, показал положительный результат. Однако утверждать наверняка было рано, поскольку такое тестирование не дает стопроцентной гарантии", - отметил директор Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
Он добавил, что женщине провели ПЦР-тест, который гарантирует результат. Он оказался отрицательным.
Сейчас в обсервации находится еще более 30 человек, приехавших из стран Балтии.
В Днепропетровской области - 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек выздоровел.
Напомним, еще трое жителей Днепропетровской области заболели коронавирусом.