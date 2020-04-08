Коронавірус на Черкащині підтверджено у 80 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Станом на 8 квітня, на Черкащині лабораторно підтверджено 80 випадків інфікування COVID-19. Про це у своєму Facebook повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.
“Cтаном на 8 квітня в області маємо 80 лабораторно підтверджених випадків”, — зазначив він.
Боднар додав, що за останню добу у області коронавірус було підтверджено у 3 осіб. Двоє з них – з міста Умань.
"1 пацієнт - контактна особа інфікованого паломника, 1 дитина - виявили COVID-19 після діагностування пневмонії", - розповів чиновник, додавши, що обоє пацієнтів перебувають в інфекційному відділенні Уманської лікарні.
Ще одна людина, у якої підтвердили коронавірус, перебуває у місті Черкаси. У неї виявили хворобу після діагностування пневмонії.
Боднар також поінформували, що троє жителів області одужали. Це пацієнти з Умані, Канева, а також дівчинка із Черкас.
"На жаль, один випадок (паломник, громадянин США ) – летальний", - пише він.
Раніше УНН повідомляв, що бізнес Черкащини зібрав 18 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробник курятини “Наша Ряба”, чиї потужності розташовані в Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.
Окрім того, МХП реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу “Соціальний магазин”, яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ “Миронівська птахофабрика” та ДП “Перемога Нова”. У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності.
Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.