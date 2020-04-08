Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 80 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 8 апреля, в Черкасской области лабораторно подтверждено 80 случаев инфицирования COVID-19. Об этом в своем Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
"По состоянию на 8 апреля в области есть 80 лабораторно подтвержденных случаев", - отметил он.
Боднар добавил, что за последние сутки в области коронавирус был подтвержден у 3 человек. Двое из них - из города Умань.
"1 пациент - контактное лицо инфицированного паломника, 1 ребенок - обнаружили COVID-19 после диагностирования пневмонии", - рассказал чиновник, добавив, что оба пациента находятся в инфекционном отделении Уманской больницы.
Еще один человек, у которого подтвердили коронавирус, находится в городе Черкассы. У него обнаружили болезнь после диагностирования пневмонии.
Боднар также сообщили, что трое жителей области выздоровели. Это пациенты из Умани, Канева, а также девочка из Черкасс.
"К сожалению, один случай (паломник, гражданин США) - летальный", - пишет он.
Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.
Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия.
Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.