Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 80 человек

"По состоянию на 8 апреля в области есть 80 лабораторно подтвержденных случаев", - отметил он.

Боднар добавил, что за последние сутки в области коронавирус был подтвержден у 3 человек. Двое из них - из города Умань.

"1 пациент - контактное лицо инфицированного паломника, 1 ребенок - обнаружили COVID-19 после диагностирования пневмонии", - рассказал чиновник, добавив, что оба пациента находятся в инфекционном отделении Уманской больницы.

Еще один человек, у которого подтвердили коронавирус, находится в городе Черкассы. У него обнаружили болезнь после диагностирования пневмонии.

Боднар также сообщили, что трое жителей области выздоровели. Это пациенты из Умани, Канева, а также девочка из Черкасс.

"К сожалению, один случай (паломник, гражданин США) - летальный", - пишет он.

Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.

Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия.

Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.