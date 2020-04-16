Коронавірус: допомогу від уряду та підприємців отримали 400 тисяч українців

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні 400 тисяч одиноких людей похилого віку та осіб з інвалідністю отримали продуктові набори у зв’язку з введенням карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Зазначається, що незважаючи на складні економічні умови, Президент і уряд вживають всіх можливих заходів для допомоги людям, які найбільше потребують державної підтримки. Долучаються до надання такої допомоги і соціально небайдужий бізнес, підприємці, волонтери, звичайні громадяни.

"Зокрема, перша спільна соціальна ініціатива держави і бізнесу реалізовується за підтримки Мінсоцполітики мережею магазинів АТБ щодо забезпечення продуктовими наборами одиноких людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Наразі таку допомогу отримали вже понад 400 тисяч українців і ще майже 200 тисяч отримають її до 23 квітня", - сказано у повідомленні.

Міністерство соціальної політики готове започаткувати спільні акції щодо надання допомоги соціально вразливим людям і з представниками інших великих національних мереж продуктових магазинів.

"Нашої підтримки потребує понад мільйон українців, які належать до категорії незахищених верств населення, і щодня наші соціальні працівники поповнюють цей список новими людьми, які опинилися в умовах соціальної ізоляції", - додається у повідомленні.

Для координації дій з надання допомоги вразливим верствам населення, обміну інформацією про проблеми та потреби громадян, для залучення благодійних, громадських організацій, бізнесу, волонтерів Міністерство соціальної політики ініціювало інформаційну платформу "Допомога поруч".

Нагадаємо, у період карантинних заходів соціальну допомогу можна отримати через онлайн-сервіси, заповнивши заявку через пошту, або ж отримати допомогу на місцях, через об’єднану територіальну громаду.

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