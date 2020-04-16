Коронавирус: помощь от правительства и предпринимателей получили 400 тысяч украинцев

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине 400 тысяч одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью получили продуктовые наборы в связи с введением карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.