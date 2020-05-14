Коронавірус допоміг відкласти "вбивчу" медреформу в Україні – Голубовська

“Я хочу сказати, що добре в коронавірусі, це те, що прийшлося відкласти цю вбивчу медичну реформу, яку ніхто не збирався відкладати”, — сказала Голубовська.

“Скільки б людей загинуло б взагалі без медичної допомоги”, — додала лікар-інфекціоніст.

За її словами, лише зараз реформатори почали задумуватися про те, що реформа медицини діяла не на користь народу.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, реформування медичної галузі буде продовжено, але реформа буде адаптована до українських реалій.