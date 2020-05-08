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Медична реформа буде адаптована до українських реалій - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Реформування медичної галузі буде продовжено, але реформа буде адаптована до українських реалій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Медична реформа буде адаптована до українських реалій - МОЗ

"Реформування медичної галузі буде продовжено, але реформа буде адаптована до українських реалій, вона буде працювати на пацієнтів та на медичних працівників", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що не буде масового звільнення медиків та закриття лікарень. Стара реформа передбачала звільнення від 50 до 70 тисяч медиків по всій країні. Це призвело б до остаточного знищення медичної галузі в Україні.

"Зараз необхідно якнайшвидше вирішити проблему з фінансуванням, яка є в багатьох медзакладах. З 1747 медичних закладів 984 мають дефіцит фінансування порівняно з минулим роком, у деяких із цих 984 закладів дефіцит фінансування складає до 85%. Недофінансування - це зараз одна з найгостріших проблем, які вирішує міністерство", - зазначається в повідомленні.

Також медичні працівники будуть отримувати гідну заробітну плату. Підвищення зарплат медиків має сягнути 50% від того, що є зараз. Це стосується медичних працівників другої та третьої ланки. Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України.

"Протягом 2020 року МОЗ затвердить нові стандарти надання медичної допомоги та розрахує чіткі тарифи, які будуть об'єктивними та досягатимуть головної мети - надання якісної медичної допомоги", - повідомляє МОЗ.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, що не так із тарифами НСЗУ на другому етапі медреформи.

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