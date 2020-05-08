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Медицинская реформа будет адаптирована к украинским реалиям - Минздрав

Киев • УНН

 • 13375 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Реформирование медицинской отрасли будет продолжено, но реформа будет адаптирована к украинским реалиям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Медицинская реформа будет адаптирована к украинским реалиям - Минздрав

"Реформирование медицинской отрасли будет продолжено, но реформа будет адаптирована к украинским реалиям, она будет работать на пациентов и на медицинских работников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что не будет массового увольнения медиков и закрытие больниц. Старая реформа предусматривала увольнение от 50 до 70 тысяч медиков по всей стране. Это привело бы к окончательному уничтожению медицинской отрасли в Украине.

"Сейчас необходимо как можно быстрее решить проблему с финансированием, которая есть во многих медучреждениях. Из 1747 медицинских учреждений 984 имеют дефицит финансирования по сравнению с прошлым годом, в некоторых из этих 984 заведений дефицит финансирования составляет до 85%. Недофинансирование - это сейчас одна из самых острых проблем, которые решает министерство", - отмечается в сообщении.

Также медицинские работники будут получать достойную заработную плату. Повышение зарплат медиков должно достичь 50% от того, что есть сейчас. Это касается медицинских работников второго и третьего звена. Это будет сделано с 1 июля 2020 года за счет государственного бюджета Украины.

"В течение 2020 года Минздрав утвердит новые стандарты оказания медицинской помощи и рассчитает четкие тарифы, которые будут объективными и будут достигать главной цели - предоставление качественной медицинской помощи", - сообщает Минздрав.

Напомним, в Минздраве объяснили, что не так с тарифами НСЗУ на втором этапе медреформы.

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