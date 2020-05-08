У МОЗ пояснили, що не так із тарифами НСЗУ на другому етапі медреформи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Під час закладення тарифів на другому етапі медичної реформи виходили із доведеної суми коштів, а не реальної потреби. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день ця логіка... вона незрозуміла. Зрозуміла тільки тим людям, які починали їх запроваджувати і починали це робити. Швидше за все, вони виходили не з реальної потреби медицини, а з доведеної суми коштів. Я не знаю, хто може повірити у те, що лабораторна діагностика на вторинному і третинному рівні за одну послугу коштує 49 гривень. Це питання діагностики - туди входить електрокардіограма, рентгени, УЗД, інші дослідження. Ну невже хтось може сказати і підтвердити, що ця вартість складає 49 гривень? Неможливо будувати реформу…на незрозумілому, нестабільному фундаменті", - зазначила вона.
За її словами, зараз важливо розробити справедливі тарифи.
"Є головним пріоритетом - розробити саме такі тарифи, які були справедливими, включали конкурентну та ринкову зарплату лікарів, медикаменти, які необхідні для лікування і забезпечували роботу обладнання", - додала Шаталова.
Як раніше заявляв головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, принцип медичної реформи "гроші ходять за пацієнтом" не виправдав себе. Це показала криза системи охорони здоров'я під час пандемії COVID-19.