В Минздраве объяснили, что не так с тарифами НСЗУ на втором этапе медреформы

"На сегодняшний день эта логика... она непонятна. Понятна только тем людям, которые начинали ее вводить и начинали это делать. Скорее всего, они исходили не из реальной потребности медицины, а из доказанной суммы средств. Я не знаю, кто может поверить в то, что лабораторная диагностика на вторичном и третичном уровне за одну услугу стоит 49 гривен. Это вопросы диагностики - туда входит электрокардиограмма, рентгены, УЗИ, другие исследования. Ну неужели кто-то может сказать и подтвердить, что эта стоимость составляет 49 гривен? Невозможно строить реформу... на непонятном, нестабильном фундаменте", - отметила она.

По ее словам, сейчас важно разработать справедливые тарифы.

"Главным приоритетом является - разработать именно такие тарифы, которые были справедливыми, включали конкурентную и рыночную зарплату врачей, медикаменты, необходимые для лечения и обеспечивали работу оборудования", - добавила Шаталова.

Как ранее заявлял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, принцип медицинской реформы "деньги ходят за пациентом" не оправдал себя. Это показал кризис системы здравоохранения во время пандемии COVID-19.