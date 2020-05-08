В Минздраве объяснили, что не так с тарифами НСЗУ на втором этапе медреформы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Во время закладки тарифов на втором этапе медицинской реформы исходили из доказанной суммы средств, а не реальной потребности. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день эта логика... она непонятна. Понятна только тем людям, которые начинали ее вводить и начинали это делать. Скорее всего, они исходили не из реальной потребности медицины, а из доказанной суммы средств. Я не знаю, кто может поверить в то, что лабораторная диагностика на вторичном и третичном уровне за одну услугу стоит 49 гривен. Это вопросы диагностики - туда входит электрокардиограмма, рентгены, УЗИ, другие исследования. Ну неужели кто-то может сказать и подтвердить, что эта стоимость составляет 49 гривен? Невозможно строить реформу... на непонятном, нестабильном фундаменте", - отметила она.
По ее словам, сейчас важно разработать справедливые тарифы.
"Главным приоритетом является - разработать именно такие тарифы, которые были справедливыми, включали конкурентную и рыночную зарплату врачей, медикаменты, необходимые для лечения и обеспечивали работу оборудования", - добавила Шаталова.
Как ранее заявлял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, принцип медицинской реформы "деньги ходят за пациентом" не оправдал себя. Это показал кризис системы здравоохранения во время пандемии COVID-19.