Коронавирус помог отложить "убийственную" медреформу в Украине - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Коронавирус помог отложить “убийственную медицинскую реформу” в Украине, многие люди могли бы погибнуть без медицинской помощи. С таким заявлением в эфире телеканала ZiK выступила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.
“Я хочу сказать, что хорошего в коронавирусе, так это то, что пришлось отложить эту убийственную медицинскую реформу, которую никто не собирался откладывать”, — сказала Голубовская.
“Сколько бы людей вообще поглиби бы без медицинской помощи”, — добавила врач-инфекционист.
По ее словам, только сейчас реформаторы начали задумываться о том, что реформа медицины действовала не в интересах народа.
Напомним, по информации Минздрава, реформирование медицинской отрасли будет продолжено, но реформа будет адаптирована к украинским реалиям.