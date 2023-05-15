Корональні викиди на Сонці: геомагнітна буря класу G1 вдарить по Землі 16 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Синоптики Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) випустили попередження про потенційний удар коронального викиду маси, який може обрушитися на Землю вже 16 травня, передає УНН.
Ризик геомагнітної бурі
Spaceweather.com інформує, що викид корональної маси (CME) був викинутий Сонцем і може зіткнутися із Землею вже завтра, 16 травня. Синоптики NOAA спостерігали цей слабкий та повільний викид CME у космос 12 травня, і з того часу він перебуває на шляху до зіткнення із Землею.
«За останній тиждень наше сонце випустило кілька незначних CME. Їх геомагнітний ефект загалом був слабким, проте достатнім, щоб його можна було виявити за допомогою магнітометра», - йдеться в повідомленні.
Ця дія CME може спричинити геомагнітну бурю класу G1. Такі удари можуть завдати збитків. Вони можуть пошкодити невеликі супутники, впливати на мобільні мережі та GPS і навіть становити загрозу для наземної електроніки та електромереж, збільшуючи магнітний потенціал у величезних кількостях.
Довідка
Корональні викиди маси – це великі викиди плазми та магнітного поля з корони Сонця. Вони можуть викидати мільярди тонн коронального матеріалу і нести вбудоване магнітне поле (застигле в потоці), яке сильніше за фонове міжпланетне магнітне поле сонячного вітру. CME рухаються від Сонця зі швидкістю 250 кілометрів на секунду. Найшвидші СМЕ, спрямовані на Землю, можуть досягти нашої планети лише за 15-18 годин. Доставка повільніших CME може тривати кілька днів. Вони збільшуються в розмірах у міру віддалення від Сонця, і більші СМЕ можуть досягати розміру, що становить майже чверть простору між Землею та Сонцем, на той час, коли вони досягають нашої планети.