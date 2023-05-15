Коронные выбросы на Солнце: геомагнитная буря класса G1 ударит по Земле 16 мая

Риск геомагнитной бури

Spaceweather.com информирует, что выброс корональной массы (CME) был выброшен Солнцем и может столкнуться с Землей уже завтра, 16 мая. Синоптики NOAA наблюдали этот слабый и медленный выброс CME в космос 12 мая, и с тех пор он находится на пути к столкновению с Землей.

«За последнюю неделю наше солнце выпустило несколько незначительных CME. Их геомагнитный эффект в целом был слабым, однако достаточным, чтобы его можно было обнаружить с помощью магнитометра», - говорится в сообщении.

Это действие CME может вызвать геомагнитную бурю класса G1. Такие удары могут нанести ущерб. Они могут повредить небольшие спутники, влиять на мобильные сети и GPS и даже представлять угрозу для наземной электроники и электросетей, увеличивая магнитный потенциал в огромных количествах.

Справка

Корональные выбросы массы – это большие выбросы плазмы и магнитного поля из короны Солнца. Они могут выбрасывать миллиарды тонн коронального материала и нести встроенное магнитное поле (застывшее в потоке), которое сильнее фонового межпланетного магнитного поля солнечного ветра. CME движутся от Солнца со скоростью 250 километров в секунду. Самые быстрые СМЕ, направленные на Землю, могут достичь нашей планеты всего за 15-18 часов. Доставка более медленных CME может длиться несколько дней. Они увеличиваются в размерах по мере удаления от Солнца, и более крупные CME могут достигать размера, составляющего почти четверть пространства между Землей и Солнцем, к тому времени, когда они достигают нашей планеты.