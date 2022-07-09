Користувачів Приват24 попередили про регламентні роботи

Цитата

"Сьогодні вночі (10 липня з 00:00 до 5:00) проводимо регламентні роботи з Приват24. У цей час сервіси будуть тимчасово недоступні як в додатку, так і у web-версії Приват24. Ми спеціально обрали вихідний, щоб попрацювати над безпечною і якісною роботою сервісів, поки ви відпочиваєте. Вибачте за тимчасові незручності і дякуємо за розуміння!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Останнім часом клієнти ПриватБанку почали скаржитися на блокування карток. Зокрема, люди заявляють про те, ще не можуть у звичному режимі розпоряджатися власними коштами. Як пояснив у коментарі УНН прессекретар ПриватБанку Олег Серга, це пов’язано з незаконними транзакціями та підозрілими переказами коштів.