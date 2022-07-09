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Користувачів Приват24 попередили про регламентні роботи

Користувачів Приват24 попередили про регламентні роботи

Київ • УНН

 • 114474 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Вночі 10 липня сервіси в Приват24 тимчасово не працюватимуть. Банк проводитиме регламентні роботи. Про це повідомляє пресслужба Приват24, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі (10 липня з 00:00 до 5:00) проводимо регламентні роботи з Приват24. У цей час сервіси будуть тимчасово недоступні як в додатку, так і у web-версії Приват24. Ми спеціально обрали вихідний, щоб попрацювати над безпечною і якісною роботою сервісів, поки ви відпочиваєте. Вибачте за тимчасові незручності і дякуємо за розуміння!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Останнім часом клієнти ПриватБанку почали скаржитися на блокування карток. Зокрема, люди заявляють про те, ще не можуть у звичному режимі розпоряджатися власними коштами. Як пояснив у коментарі УНН прессекретар ПриватБанку Олег Серга, це пов’язано з незаконними транзакціями та підозрілими переказами коштів.

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