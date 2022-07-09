Пользователей Приват24 предупредили о регламентных работах

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Сегодня ночью (10 июля с 00:00 до 5:00) проводим регламентные работы с Приват24. В это время сервисы будут временно недоступны как в приложении, так и в web-версии Приват24. Мы специально выбрали выходной, чтобы поработать над безопасной и качественной работой сервисов, пока вы отдыхаете. Извините за временные неудобства и благодарим за понимание!", - говорится в сообщении.

Напомним

В последнее время клиенты ПриватБанка начали жаловаться на блокировку карт. В частности, люди заявляют о том, что еще не могут в привычном режиме распоряжаться собственными средствами. Как объяснил в комментарии УНН пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, это связано с незаконными транзакциями и подозрительными переводами средств.