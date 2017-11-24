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Користувачі Uber підозрюють російських хакерів у зламі акаунтів

Користувачі Uber підозрюють російських хакерів у зламі акаунтів

Київ • УНН

 • 12918 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. За останній рік понад 800 американців і британців скаржилися в твіттері на те, що їх акаунти в Uber були зламані російськими хакерами, повідомляє УНН з посиланням на The Times.

За словами постраждалих користувачів Uber, з їх рахунків списувалися гроші в рублях за поїздки у Москві та Санкт-Петербурзі яких вони не здійснювали, оскільки навіть не перебували на території РФ.

Напередодні The Times повідомив, що хакери викрали особисті дані 57 мільйонів клієнтів і співробітників Uber у жовтні минулого року, але компанія приховувала цю інформацію.

Через кібератаку були викрадені імена, адреси електронної пошти та номери телефонів близько 50 мільйонів користувачів, а також дані приблизно семи мільйонів водіїв.

В Uber у розмові з агентством підкреслили, що дані банківських карт і номери соціального страхування клієнтів в руки хакерів не потрапили.

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