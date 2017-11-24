Пользователи Uber подозревают российских хакеров во взломе аккаунтов

По словам пострадавших пользователей Uber, с их счетов списывались деньги в рублях за поездки в Москве и Санкт-Петербурге которых они не совершали, поскольку даже не находились на территории РФ.

Накануне The Times сообщил, что хакеры похитили личные данные 57 млн клиентов и сотрудников Uber в октябре прошлого года, но компания скрывала эту информацию.

Через кибератаку были похищены имена, адреса электронной почты и номера телефонов около 50 млн пользователей, а также данные примерно семи миллионов водителей.

В Uber в разговоре с агентством подчеркнули, что данные банковских карт и номера социального страхования клиентов в руки хакеров не попали.