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Пользователи Uber подозревают российских хакеров во взломе аккаунтов

Пользователи Uber подозревают российских хакеров во взломе аккаунтов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. За последний год более 800 американцев и британцев жаловались в твиттере на то, что их аккаунты в Uber были сломаны российскими хакерами, сообщает УНН со ссылкой на The Times.

По словам пострадавших пользователей Uber, с их счетов списывались деньги в рублях за поездки в Москве и Санкт-Петербурге которых они не совершали, поскольку даже не находились на территории РФ.

Накануне The Times сообщил, что хакеры похитили личные данные 57 млн клиентов и сотрудников Uber в октябре прошлого года, но компания скрывала эту информацию.

Через кибератаку были похищены имена, адреса электронной почты и номера телефонов около 50 млн пользователей, а также данные примерно семи миллионов водителей.

В Uber в разговоре с агентством подчеркнули, что данные банковских карт и номера социального страхования клиентов в руки хакеров не попали.

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