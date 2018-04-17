Користувачі повідомляють про збій у роботі Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У вівторок 17 квітня користувачі з усього світу зіткнулись з проблемами у роботі соціальної мережі Twitter. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.
"У Twitter виникли проблеми з 9:50 за східним часом (16:50 за Київським часом – ред.)", - повідомили на сайті.
Станом на 17:00 за Київським часом на Downdetector надійшло 1135 повідомлень про неполадки. На карті сайту відзначається, що найбільше збоїв було зафіксовано у США, Японії та Великій Британії. Не оминув збій і Україну.
Внаслідок збою перед користувачами, які намагаються зайти на сайт соцмережі, зявляється повідомлення: "Якісь технічні неполадки".
Чи пов'язаний збій роботи Twitter зі спробами російського Роскомнагляду за всяку ціну заблокувати месенджер telegram, поки невідомо.
Нагадаємо, у Росії минулої доби було заблоковано кілька мільйонів IP-адресів Amazon і Google з метою зупинити роботу мессенджера Telegram.