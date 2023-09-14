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Коригував ворожі удари голосовими повідомленнями: на Донеччині викрили інформатора рф

Коригував ворожі удари голосовими повідомленнями: на Донеччині викрили інформатора рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. На Донеччині затримали інформатора спецслужб рф, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська, передає УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Підозрюваний збирав інформацію про місце дислокації підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Держприкордонслужби на прифронтовій території області.

Для збору розвідданих фігурант обходив місто та прилеглі селища, де приховано фіксував позиції Сил оборони.
Отримані відомості російський інформатор дистанційно передавав агресору через двох «зв’язкових» на тимчасово окупованій території Донеччини. Ними виявились командир батальйону «Єнакієво-Дунайської бригади» та бойовик «мотострілкового полку» Південного військового округу зс рф.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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