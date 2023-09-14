Корректировал вражеские удары голосовыми сообщениями: в Донецкой области разоблачили информатора рф
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Донецкой области задержали информатора спецслужб рф, который собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска, передает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Подозреваемый собирал информацию о месте дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории области.
Для сбора разведданных фигурант обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны.
Полученные сведения российский информатор дистанционно передавал агрессору через двух "связных" на временно оккупированной территории Донецкой области. Ими оказались командир батальона «Енакиево-Дунайской бригады» и боевик «мотострелкового полка» Южного военного округа вс рф.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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