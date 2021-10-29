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Корея видала США російського хакера

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Громадянин Росії, який проживає в Якутському регіоні Росії та в Південно-Східній Азії, вперше з'явився у федеральному суді сьогодні після його екстрадиції з Південної Кореї до Північного округу Огайо для пред'явлення звинувачення у його нібито участі в транснаціональній кіберзлочинній організації. Про це пише УНН з посиланням на Мін'юст США.

Корея видала США російського хакера

Деталі

Згідно з судовими документами, 38-річний Володимир Дунаєв був членом транснаціональної кіберзлочинної організації, яка розгорнула комп’ютерний банківський троян і набір шкідливих програм-вимагачів, відомих як «Trickbot».

Trickbot атакував підприємства та жертв по всьому світу та заразив мільйони комп’ютерів з метою крадіжки та викупу, включаючи мережі шкіл, банків, муніципальних органів влади та компаній у секторах охорони здоров’я, енергетики та сільського господарства.

В обвинуваченні стверджується, що починаючи з листопада 2015 року і продовжуючись до серпня 2020 року, Дунаєв та інші викрадали гроші, конфіденційну інформацію та пошкоджували комп’ютерні системи у нічого не підозрюючих жертв, включаючи фізичних осіб, фінансові установи, шкільні округи, комунальні підприємства, державні установи та приватні підприємства.

Щоб увічнити свою злочинну схему, підсудні нібито використовували мережу співучасників та позаштатних програмістів, відому як Trickbot Group, для створення, розгортання та керування шкідливим програмним забезпеченням Trickbot, яке заразило мільйони комп’ютерів і комп’ютерних систем по всьому світу.

Дунаєв, як стверджується, був одним із таких співучасників, працюючи розробником шкідливих програм для Trickbot Group. 

Нагадаємо

Майже 600 млн доларів виплатили хакерам-здирникам в США в 2021 році.

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