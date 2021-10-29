Корея видала США російського хакера

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Згідно з судовими документами, 38-річний Володимир Дунаєв був членом транснаціональної кіберзлочинної організації, яка розгорнула комп’ютерний банківський троян і набір шкідливих програм-вимагачів, відомих як «Trickbot».

Trickbot атакував підприємства та жертв по всьому світу та заразив мільйони комп’ютерів з метою крадіжки та викупу, включаючи мережі шкіл, банків, муніципальних органів влади та компаній у секторах охорони здоров’я, енергетики та сільського господарства.

В обвинуваченні стверджується, що починаючи з листопада 2015 року і продовжуючись до серпня 2020 року, Дунаєв та інші викрадали гроші, конфіденційну інформацію та пошкоджували комп’ютерні системи у нічого не підозрюючих жертв, включаючи фізичних осіб, фінансові установи, шкільні округи, комунальні підприємства, державні установи та приватні підприємства.

Щоб увічнити свою злочинну схему, підсудні нібито використовували мережу співучасників та позаштатних програмістів, відому як Trickbot Group, для створення, розгортання та керування шкідливим програмним забезпеченням Trickbot, яке заразило мільйони комп’ютерів і комп’ютерних систем по всьому світу.

Дунаєв, як стверджується, був одним із таких співучасників, працюючи розробником шкідливих програм для Trickbot Group.

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