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Корея выдала США русского хакера

Киев • УНН

 • 19939 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Гражданин России, проживающий в Якутском регионе России и Юго-Восточной Азии, впервые появился в федеральном суде сегодня после его экстрадиции из Южной Кореи в Северный округ Огайо для предъявления обвинения в его якобы участии в транснациональной киберпреступной организации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минюст США.

Корея выдала США русского хакера

Подробности

Согласно судебным документам, 38-летний Владимир Дунаев был членом транснациональной киберпреступной организации, развернувшей компьютерный банковский троян и набор вредоносных программ-требователей, известных как Trickbot.

Trickbot атаковал предприятия и жертвы по всему миру и заразил миллионы компьютеров с целью кражи и выкупа, включая сети школ, банков, муниципальных органов власти и компаний в секторах здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства.

В обвинении утверждается, что начиная с ноября 2015 года и продлеваясь до августа 2020 года, Дунаев и другие похищали деньги, конфиденциальную информацию и повреждали компьютерные системы у ничего не подозревающих жертв, включая физических лиц, финансовые учреждения, школьные округа, коммунальные предприятия, государственные и частные предприятия.

Чтобы увековечить свою преступную схему, подсудимые якобы использовали сеть соучастников и внештатных программистов, известную как Trickbot Group, для создания, развертывания и управления вредоносным программным обеспечением Trickbot, заразившего миллионы компьютеров и компьютерных систем по всему миру.

Дунаев, как утверждается, являлся одним из таких соучастников, работая разработчиком вредоносных программ для Trickbot Group.

Напомним

Почти 600 млн долларов выплатили хакерам-вымогателям в США в 2021 году.

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