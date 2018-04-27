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КОРД до кінця року отримає 250 нових гвинтівок та німецькі автомати

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. До кінця року Нацполіція отримає 250 сучасних гвинтівок для підрозділу КОРД. Також планується, що до підрозділів передадуть декілька тисяч сучасних німецьких автоматів, якими будуть користуватися спецпризначенці та патрульна поліція. Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, передає УНН із посиланням на прес-службу НПУ.

КОРД до кінця року отримає 250 нових гвинтівок та німецькі автомати

Князєв повідомив, що до кінця цього року всі підрозділи КОРДу будуть забезпечені сучасним озброєнням.

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“Зараз ми чекаємо на поставку 250 сучасних гвинтівок європейського зразку. Також маємо намір укласти угоди та отримати декілька тисяч сучасних німецьких автоматів, якими будуть користуватися, насамперед, поліція спецназу та патрульна поліція. Ми беремо це зобов’язання на себе, і до кінця року ми його виконаємо”, — наголосив очільник Нацполіції.

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Він підкреслив, що підрозділи будуть забезпечені форменим одягом та необхідними спеціальними засобами. Вони допоможуть бійцям вижити в екстремальних умовах, а також затримувати злочинців, максимально не завдаючи їм шкоди.

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