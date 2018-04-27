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КОРД ​​до конца года получит 250 новых винтовок и немецкие автоматы

Киев • УНН

 • 21225 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. К концу года Нацполиция получит 250 современных винтовок для подразделения КОРД. Также планируется, что для подразделений передадут несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться спецназовцы и патрульная полиция. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.

КОРД ​​до конца года получит 250 новых винтовок и немецкие автоматы

Князев сообщил, что до конца этого года все подразделения КОРДа будут обеспечены современным вооружением.

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"Сейчас мы ждем поставку 250 современных винтовок европейского образца. Также намерены заключить соглашения и получить несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться, прежде всего, полиция спецназа и патрульная полиция. Мы берем это обязательство на себя, и до конца года мы его выполним", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Он подчеркнул, что подразделения будут обеспечены форменной одеждой и необходимыми специальными средствами. Они помогут бойцам выжить в экстремальных условиях, а также задерживать преступников, максимально не причиняя им вреда.

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