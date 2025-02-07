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"Коралі для кралі": у Броварах проходить унікальна виставка українського намиста

"Коралі для кралі": у Броварах проходить унікальна виставка українського намиста

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У культурно-просвітницькому центрі "Світлиця" представлена колекція намист майстрині Ольги Шуваєвої-Нечипорук. Виставка супроводжується музично-поетичною програмою та триватиме до кінця лютого.

У культурно-просвітницькому центрі "Світлиця" міста Бровари відкрилася виставка "Коралі для кралі", присвячена українському намисту. Авторка експозиції, майстриня Ольга Шуваєва-Нечипорук, представила свої унікальні роботи, розповіла про історію та техніку створення намист, а також поділилася власними віршами, пише УНН.

Експонати - це українські намиста. Мета виставки — розвивати нашу національну культуру, щоб нашу спадщину бачили наші молоді покоління, вивчали і теж брали участь в таких заходах. І підтримували саме українську культуру,

- розповіла УНН заступниця начальника управління культури Броварської міської ради Лариса Метьолкіна.

Відкриття виставки супроводжувалося музично-поетичною програмою за участю бандуристки Світлани Бахметової, викладачки місцевої музичної школи, яка виконувала українські пісні. Також до участі долучився фольклорний ансамбль "Світлиця". Захід об'єднав талановитих людей, які прагнуть підтримати та популяризувати національну культуру.

Метою виставки є збереження та розвиток українських традицій, ознайомлення молодого покоління з культурною спадщиною та заохочення до її вивчення. Експозиція триватиме до кінця лютого у "Світлиці" за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 1. Відвідувачі мають можливість не лише оглянути намиста, але й за домовленістю з майстринею придбати вподобані вироби після завершення виставки.

Організаторка виставки Юлія Кругляк, зазначила, що роботи Ольги Шуваєвої-Нечипорук вражають різноманітністю та творчим підходом. Майстриня не лише збирала намиста протягом багатьох років, але й самостійно їх обробляла, вкладаючи частинку своєї душі у кожен виріб.

Виставка вражає різноманітністю самих виробів, вони різнопланові. Те, що вони зроблені саме Олею, тобто, що вона збирала багато років. Є деякі намиста, які вона збирала декілька років, а потім вона сама ж їх і оброблювала. Тобто, вона не просто там назбирала на ниточку намиста, а це вклад майстрині у створення цих намист,

- зазначила Юлія Кругляк.

Виставка "Коралі для кралі" є чудовою нагодою зануритися в багатий світ українського намиста та відчути глибину національної культури.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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