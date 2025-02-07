"Коралі для кралі": в Броварах проходит уникальная выставка украинских бус

В культурно-просветительском центре "Світлиця" города Бровары открылась выставка ""Коралі для кралі"", посвященная украинским бусам. Автор экспозиции, мастерица Ольга Шуваева-Нечипорук, представила свои уникальные работы, рассказала об истории и технике создания ожерелий, а также поделилась собственными стихами, пишет УНН.

Открытие выставки сопровождалось музыкально-поэтической программой с участием бандуристки Светланы Бахметовой, преподавательницы местной музыкальной школы, которая исполняла украинские песни. Также к участию присоединился фольклорный ансамбль "Світлиця". Мероприятие объединило талантливых людей, которые стремятся поддержать и популяризировать национальную культуру.

Целью выставки является сохранение и развитие украинских традиций, ознакомление молодого поколения с культурным наследием и поощрение к его изучению. Экспозиция продлится до конца февраля в "Світлиці" по адресу: улица Ярослава Мудрого, 1. Посетители имеют возможность не только осмотреть ожерелья, но и по договоренности с мастерицей приобрести понравившиеся изделия после завершения выставки.

Организатор выставки Юлия Кругляк, отметила, что работы Ольги Шуваевой-Нечипорук поражают разнообразием и творческим подходом. Мастерица не только собирала бусы в течение многих лет, но и самостоятельно их обрабатывала, вкладывая частичку своей души в каждое изделие.

Выставка поражает разнообразием самих изделий, они разноплановые. То, что они сделаны именно Олей, то есть, что она собирала много лет. Есть некоторые бусы, которые она собирала несколько лет, а потом она сама же их и обрабатывала. То есть, она не просто там насобирала на ниточку бусы, а это вклад мастерицы в создание этих бус,