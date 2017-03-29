Конвертаційний центр з оборотом 300 млн. викрили на Кіровоградщині

"У рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) прокуратурою встановлено факт привласнення коштів в якості безпідставно нарахованого кредиту з ПДВ за рахунок проведення безтоварних операцій з суб’єктами підприємницької діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку",- повідомили у прокуратурі.

Діяв конвертаційний центр на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.

Прокуратурою проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності. За їх результатами виявлено та вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, банківські картки, засоби зв’язку, що використовувались для проведення незаконних операцій з конвертації грошових коштів, а також грошові кошти, в сумі понад 1 милн 200 тис. грн.

Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, 28 березня львовські правоохоронці викрили схему привласнення мільйонів гривень авіакомпанії.