Конвертационный центр с оборотом 300 млн. Разоблачили в Кировоградской

"В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) прокуратурой установлен факт присвоения средств в качестве основания начисленного кредита по НДС за счет проведения бестоварных операций с суб ' субъектами предпринимательской деятельности и конвертации безналичных денежных средств в наличные ", - сообщили в прокуратуре.

Действовал конвертационный центр на территории Кировоградской, Днепропетровской, Киевской и других областей.

Прокуратурой проведен ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и местом нахождения субъектов незаконной хозяйственной деятельности. По их результатам выявлено и изъято бухгалтерские документы, компьютерная техника, банковские карты, средства связи, используемые для проведения незаконных операций по конвертации денежных средств, а также денежные средства в сумме более 1 млн 200 тыс. гр

Досудебное расследование пока продолжается.н.

Напомним, 28 марта Львовски правоохранители разоблачили схему присвоения миллионов гривен авиакомпании .