Конвертационный центр с оборотом 300 млн. Разоблачили в Кировоградской
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 марта. УНН. Прокуратура Кировоградской области прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, через который переведено в наличные и выведены в теневой оборот более 300 млн грн.Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.
"В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) прокуратурой установлен факт присвоения средств в качестве основания начисленного кредита по НДС за счет проведения бестоварных операций с суб ' субъектами предпринимательской деятельности и конвертации безналичных денежных средств в наличные ", - сообщили в прокуратуре.
Действовал конвертационный центр на территории Кировоградской, Днепропетровской, Киевской и других областей.
Прокуратурой проведен ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и местом нахождения субъектов незаконной хозяйственной деятельности. По их результатам выявлено и изъято бухгалтерские документы, компьютерная техника, банковские карты, средства связи, используемые для проведения незаконных операций по конвертации денежных средств, а также денежные средства в сумме более 1 млн 200 тыс. гр
Досудебное расследование пока продолжается.н.
Напомним, 28 марта Львовски правоохранители разоблачили схему присвоения миллионов гривен авиакомпании .