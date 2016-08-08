Контрольний пункт пропуску "Зайцеве" відновив роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Контрольний пункт в’їзду-виїзду “Зайцеве”, що на лінії розмежування у зоні АТО, відновив сьогодні свою роботу. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“В контрольному пункті в’їзду-виїзду „Зайцеве“ відновлено пропуск громадян та транспортних засобів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через обстріли в районі контрольного поста “Майорськ”, у КПВВ “Зайцеве” було призупинено пропускні операції.
Рішення, щодо тимчасового призупинення роботи КПВВ, було прийняте з метою недопущення втрат серед мирних жителів та персоналу Держприкордонслужби.