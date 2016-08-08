Контрольный пункт пропуска "Зайцево" возобновил работу

"В контрольном пункте въезда-выезда "Зайцево" возобновлен пропуск граждан и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за обстрелов в районе контрольного поста "Майорск", в КПВВ "Зайцево" были приостановлены пропускные операции.

Решение, о временном приостановлении работы КПВВ, было принято с целью недопущения потерь среди мирных жителей и персонала Госпогранслужбы.