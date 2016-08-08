Контрольный пункт пропуска "Зайцево" возобновил работу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда "Зайцево" на линии разграничения в зоне АТО, возобновил сегодня свою работу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"В контрольном пункте въезда-выезда "Зайцево" возобновлен пропуск граждан и транспортных средств", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за обстрелов в районе контрольного поста "Майорск", в КПВВ "Зайцево" были приостановлены пропускные операции.
Решение, о временном приостановлении работы КПВВ, было принято с целью недопущения потерь среди мирных жителей и персонала Госпогранслужбы.