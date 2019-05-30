Контролери не радять купувати вершкове масло "Селянське"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Миколаївській області контролери провели планове інспектування однієї з потужностей із роздрібної торгівлі харчовими продуктами, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
У ході перевірки контролери відібрали зразки масла солодковершкового "Селянське" жирністю 73 % (виробник - ТОВ "Богодухівський молзавод").
"За результатами лабораторних досліджень, проведених Миколаївською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби встановлено, масло солодковершкове "Селянське" 73 % жиру виробника ТОВ "Богодухівський молзавод" за вмістом масової частки немолочного жиру не відповідає ДСТУ 4399:2005", - йдеться у повідомленні.
Суб'єкти господарювання, які займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування, повинні відмовитися від реалізації такого продукту, пишуть контролери.
"В іншому випадку такі суб’єкти господарювання автоматично стають співучасниками в поширенні фальсифікованого масла", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за оцінками експертів, фальсифікат вершкового масла на ринку України становить до 60%.
Рослинні жири у маслі замінюють, переважно, пальмовою олією, каже Сергій Тригубенко. При цьому, виробники замовчують інформацію про це на етикетках продукції.
Також нагадаємо, що порцію вершкового масла в 40 г (за порадою в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун) в Україні може дозволити собі тільки заможна родина.