Контролеры не советуют покупать сливочное масло "Селянське"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Николаевской области контроллеры провели плановую инспекцию одной из мощностей по розничной торговле пищевыми продуктами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
В ходе проверки контролеры отобрали образцы масла сладкосливочное "Селянське" жирностью 73% (производитель - ООО "Богодуховский молокозавод").
"По результатам лабораторных исследований, проведенных Николаевской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы установлено, масло сладкосливочное "Селянське" 73% жира производителя ООО "Богодуховский молокозавод" по содержанию массовой доли немолочного жира не соответствует ДСТУ 4399:2005", - говорится в сообщении.
Субъекты хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания, должны отказаться от реализации такого продукта, пишут контролеры.
"В противном случае такие субъекты хозяйствования автоматически становятся соучастниками в распространении фальсифицированного масла", - говорится в сообщении.
Напомним, по оценкам экспертов, фальсификат сливочного масла на рынке Украины составляет до 60%.
Растительные жиры в масле заменяют преимущественно пальмовым маслом, говорит Сергей Тригубенко. При этом, производители умалчивают информацию об этом на этикетках продукции.
Также напомним, что порцию сливочного масла в 40 г (по совету и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун) в Украине может позволить себе только состоятельный семья.