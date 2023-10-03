Контроль над злочинністю: повідомлено про підозру «вору в законі» Лавасогли Батумському та шістьом кримінальним авторитетам
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру кримінальному авторитету та 6 його спільникам, які здійснювали контроль над злочинністю в Одесі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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За даними слідства, «вор в законі» на прізвисько Лавасогли Батумський для встановлення глобального контролю над злочинною діяльністю в Одесі та області призначив своїх представників – «положенців» та «смотрящих», тобто осіб, які діють від імені та під протекторатом «вора в законі».
Лавасогли Батумський безпосередньо координував діяльність створеної ним злочинної організації як на волі, так і у місцях несвободи.
Злочинне угруповання отримувало протиправний та нелегальний дохід, впроваджуючи свій вплив на всю незаконну діяльність в регіоні – незаконний гральний бізнес, викрадення автотранспорту, вимагання, крадіжки, пограбування.
Діючи від імені «вора в законі», «авторитети» контролювали злочинну діяльність на території поширення свого впливу, спонукали рядових виконавців до скоєння злочинів та сприяли їх вчиненню, організовували «сходки» та наповнювали «общак».
«Сморящі», які перебували в місцях несвободи, розповсюджували свій злочинний вплив на нижчих за них по «статусу» в злочинній ієрархії осіб, а також на усі протиправні відносини в колоніях та слідчих ізоляторах регіону.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації (ч. 5 ст. 255 КК України).
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