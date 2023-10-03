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Контроль над преступностью: сообщено о подозрении «вору в законе» Лавасоглы Батумскому и шести криминальным авторитетам

Киев • УНН

 • 1065956 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении криминальному авторитету и 6 его сообщникам, которые осуществляли контроль над преступностью в Одессе. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали  

По данным следствия, «вор в законе» по прозвищу Лавасоглы Батумский для установления глобального контроля над преступной деятельностью в Одессе и области назначил своих представителей – «положенцев» и «смотрящих», то есть лиц, действующих от имени и под протекторатом «вора в законе».  

Лавасоглы Батумский непосредственно координировал деятельность созданной им преступной организации как на свободе, так и в местах несвободы. 

Преступная группировка получала противоправный и нелегальный доход, внедряя свое влияние на всю незаконную деятельность в регионе – незаконный игорный бизнес, угон автотранспорта, вымогательство, кражи, грабежи. 

Действуя от имени «вора в законе», «авторитеты» контролировали преступную деятельность на территории распространения своего влияния, побуждали рядовых исполнителей к совершению преступлений и способствовали их совершению, организовывали «сходки» и наполняли «общак».

«Сморящие», которые находились в местах несвободы, распространяли свое преступное влияние на ниже их по «статусу» в преступной иерархии лиц, а также на все противоправные отношения в колониях и следственных изоляторах региона.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ч. 5 ст. 255 УК Украины).  

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