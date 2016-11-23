Контактна група щодо Донбасу проведе засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі заплановано сьогодні у Мінську. Про це раніше повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
Після попереднього засідання вона повідомила, що наступна зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 23 листопада.
Російська сторона планує сьогодні обговорити питання "особливого статусу" Донбасу.