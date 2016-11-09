Контактна група обговорить закон про особливий статус Донбасу 23 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Контактна група по врегулюванню ситуації на сході України обговорить 23 листопада закон про особливий статус Донбасу за "формулою Штайнмайера", заявив в середу журналістам постпред РФ на переговорах в Мінську Борис Гризлов, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Щодо виконання пунктів мінських домовленостей, пов'язаних з політичним процесом, перш за все, мова йде про вступ в силу закону про особливий статус відповідних територій. Введення в силу (закон про особливий статус Донбасу - ред.) можливо на компромісній основі згідно так званої "формулою Штайнмайера", яку ми обговоримо на наступному засіданні контактної групи "- сказав Б.Гризлов.
Як повідомляв УНН, у Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи.