Контактная группа обсудит закон об особом статусе Донбасса 23 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины обсудит 23 ноября закон об особом статусе Донбасса по "формуле Штайнмайера", заявил в среду журналистам полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"О выполнении пунктов минских договоренностей, связанных с политическим процессом, прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе соответствующих территорий. Введение в силу (закон об особом статусе Донбасса - ред.) возможно на компромиссной основе в соответствии с так называемой "формулой Штайнмайера", которую мы обсудим на следующем заседании контактной группы ", - сказал Б.Грызлов.
Как сообщал УНН, в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы .