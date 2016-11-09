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15 марта, 19:03 • 112378 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158545 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133036 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125910 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110094 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104116 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100529 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Контактная группа обсудит закон об особом статусе Донбасса 23 ноября

Контактная группа обсудит закон об особом статусе Донбасса 23 ноября

Киев • УНН

 • 8116 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины обсудит 23 ноября закон об особом статусе Донбасса по "формуле Штайнмайера", заявил в среду журналистам полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"О выполнении пунктов минских договоренностей, связанных с политическим процессом, прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе соответствующих территорий. Введение в силу (закон об особом статусе Донбасса - ред.) возможно на компромиссной основе в соответствии с так называемой "формулой Штайнмайера", которую мы обсудим на следующем заседании контактной группы ", - сказал Б.Грызлов.

Как сообщал УНН, в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы .

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