Контактная группа обсудит закон об особом статусе Донбасса 23 ноября

"О выполнении пунктов минских договоренностей, связанных с политическим процессом, прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе соответствующих территорий. Введение в силу (закон об особом статусе Донбасса - ред.) возможно на компромиссной основе в соответствии с так называемой "формулой Штайнмайера", которую мы обсудим на следующем заседании контактной группы ", - сказал Б.Грызлов.

Как сообщал УНН, в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы .