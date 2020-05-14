Консульство України в Мілані 25 травня відновить роботу

З 25 травня генеральне консульство України в Мілані відновлює прийом громадян. До зняття обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19, прийом буде здійснюватись виключно за попереднім записом на сайті“, — йдеться у повідомленні.

Так, для відвідувачів прописали вимоги щодо перебування у приміщенні консульства:

— використання захисних масок та, по можливості, рукавичок;

— дотримання необхідної безпекової дистанції (не менше 1 метра), як у приміщенні консульства, так й зовні;

— максимальна одночасна кількість відвідувачів у приміщенні консульства: 1 особа/1 родина на кожному з 5 віконець/місць прийому.

“У разі недотримання зазначених вимог консульство залишає за собою право відмовити у наданні консульських послуг, у перебуванні заявника у приміщенні консульства та може припинити прийом до відновлення необхідного противірусного режиму”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з 4 травня польські консульські установи поновлюють видачу віз. У початковий період видаватимуть лише візи для виконання сільськогосподарських та садівничих робіт.