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Польські консульства в Україні поновлюють видачу віз

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Україні з 4 травня польські консульські установи поновлюють видачу віз. У початковий період видаватимуть лише візи для виконання сільськогосподарських та садівничих робіт. Про це повідомляє УНН із посиланням на урядовий сайт Республіки Польща.

Польські консульства в Україні поновлюють видачу віз

"Повідомляємо, що з 4 травня консульські установи в Україні поновлюють видачу віз. У початковий період прийматимуться лише документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень. У зв'язку із цим від 30 квітня заявники, які мають відповідні підтверджуючі документи про виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень, можуть зареєструватися для подачі документів на візу в електронній системі e-konsulat" , - йдеться у повідомленні.

Окрім того зазначається, що прийом заявників з іншою метою ніж отримання робочої візи з вищеперерахованих категорій, навіть при умові актуальної реєстрації та наявності всіх необхідних документів здійснюватись не буде.

Заявники, які зареєструються у системі e-konsulat повинні дотримуватись наступних правил:

▪️ з метою обмеження кількості осіб, які очікують під консульством, потрібно приходити лише у визначену годину;
▪️ роздрукувати всі сторінки анкети, в тому числі й сторінку на якій вказана дата і година прийому в консульстві;
▪️ підготувати всі необхідні документи;
▪️ очікуючи під консульством у черзі, слід дотримуватись дистанції мінімум 1,5 м від інших осіб;
▪️ вхід у консульство можливий лише у масці, яка прикриває ніс та рот, а також у одноразових рукавичках;
▪️ входячи у консульство при собі можна мати лише пакет документів, а всі інші особисті речі, в тому числі сумки та кульки потрібно залишити перед входом.

Нагадаємо, консульські установи України по всьому світу тимчасово припинили видачу віз для іноземців, а також прийом громадян через карантинні заходи у зв'язку з поширенням загрози коронавірусу.

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