Польські консульства в Україні поновлюють видачу віз

"Повідомляємо, що з 4 травня консульські установи в Україні поновлюють видачу віз. У початковий період прийматимуться лише документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень. У зв'язку із цим від 30 квітня заявники, які мають відповідні підтверджуючі документи про виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень, можуть зареєструватися для подачі документів на візу в електронній системі e-konsulat" , - йдеться у повідомленні.

Окрім того зазначається, що прийом заявників з іншою метою ніж отримання робочої візи з вищеперерахованих категорій, навіть при умові актуальної реєстрації та наявності всіх необхідних документів здійснюватись не буде.

Заявники, які зареєструються у системі e-konsulat повинні дотримуватись наступних правил:

▪️ з метою обмеження кількості осіб, які очікують під консульством, потрібно приходити лише у визначену годину;

▪️ роздрукувати всі сторінки анкети, в тому числі й сторінку на якій вказана дата і година прийому в консульстві;

▪️ підготувати всі необхідні документи;

▪️ очікуючи під консульством у черзі, слід дотримуватись дистанції мінімум 1,5 м від інших осіб;

▪️ вхід у консульство можливий лише у масці, яка прикриває ніс та рот, а також у одноразових рукавичках;

▪️ входячи у консульство при собі можна мати лише пакет документів, а всі інші особисті речі, в тому числі сумки та кульки потрібно залишити перед входом.

Нагадаємо, консульські установи України по всьому світу тимчасово припинили видачу віз для іноземців, а також прийом громадян через карантинні заходи у зв'язку з поширенням загрози коронавірусу.