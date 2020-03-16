Українські консульства призупиняють видачу віз через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Консульські установи України по всьому світу тимчасово припинили видачу віз для іноземців, а також прийом громадян через карантинні заходи у зв'язку з поширенням загрози коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує УНН.
"У зв’язку із оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення вірусу COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково.
"Просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася і приносимо вибачення за незручності", - повідомили в МЗС.
Також у разі виникнення питань у МЗС просять звертатися на електронну адресу [email protected].
Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС оновили дані щодо поширення коронавірусу серед українців за кордоном.