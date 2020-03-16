Украинские консульства приостанавливают выдачу виз из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Консульские учреждения Украины по всему миру временно прекратили выдачу виз для иностранцев, а также прием граждан из-за карантинных мер в связи с распространением угрозы коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИДа, передает УНН.
"В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно.
"Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим извинения за неудобства", - сообщили в МИДе.
Также в случае возникновения вопросов в МИД просят обращаться по электронному адресу [email protected].
Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе обновили данные по распространению коронавируса среди украинцев за рубежом.